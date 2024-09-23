'Mustafa Kemal'in askerleri'ne ne oldu? Özgür Özel, çok fena fırçaladı

İbrahim Güneş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Muğla’da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan gençleri fırçaladığını belirtti. Özel’in bu duruma tepki gösterip gençleri susturmaya çalıştığını ifade eden Güneş, geçmişte bu slogana sahip çıkan Özel’in bu tavrının tutarsız olduğunu vurguladı. CHP’nin bu konuda kararsız bir duruş sergilediğini dile getiren yazar, Özel’in tavrının parti tabanında tepkiye yol açtığını söyledi. İşte İbrahim Güneş'in Star'daki yazısı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da konuşma yaparken "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye slogan atan CHP'li gençleri fırçaladı.

Önce susturmaya çalıştı.

"Sonra bu slogan atılacaksa ben atarım" dedi...

Bir türlü engelleyemeyince de "gidin ötede slogan atın" diye fırçaladı.

Ve Özel baltayı bir kez daha taşa vurdu.

Zira Kara Harp Okulu'nda bazı teğmenler alternatif yemin töreni düzenleyip, aynı sloganı attığında Erdoğan'a yüklenmek için bir fırsat bulmuş gibi konuşuyordu. Özel'in "O slogandan Türkiye, Atatürk düşmanları rahatsız olur. Sen niye rahatsız oluyorsun?" sözleri arşivde yerini koruyor.

Peki ne oldu da böyle oldu?

Mesele gerçekten Özel'in konuşmasının bölünmesi mi, yoksa DEM'lilerin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganından rahatsız olması mı?

Hatırlayın DEM'li Sırrı Sakık, geçmişte de konu gündeme geldiğinde, "Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne olur it sürüleri" demişti. CHP'liler dut yemiş bülbüle dönmüş, İmamoğlu, Sırrı Sakık ile boy boy poz vermiş. Hatta Kent Uzlaşısı kurulmuştu.

Durum böyle olunca insan sormadan edemiyor, "CHP yönetimi duruma göre Mustafa Kemal'in Askeri, Duruma göre DEM'in bir neferi mi oluyor?"

Takdir milletin elbette."

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