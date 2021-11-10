Mustafa Kemal'i anmaya giden CHP'lilere soğuk duş

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim'de tören düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde hayat durdu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışan turistler de durarak saygı duruşunda bulundu. Otomobil sürücüleri ve yanlarında bulunan kişiler de arabadan inerek çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

CHP'lilere protesto

Sabah'ın haberine göre, Taksim cumhuriyet anıtına düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP'lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş "Sizin gibi CHP'lilere yazıklar olsun. Bir Atatürk'ü ismini söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Bende CHP'liyim sizden utanıyorum." diye bağırdı.

Tek kişilik protestonun ardından alandaki polisler şahısın koluna girerek alandan uzaklaştırdı.