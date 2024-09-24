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Gündem Mustafa Kemal’e tapıyor, ezanla dalga geçiyor! Mine Kırıkkanat’tan Diyanet’e akılalmaz iftira!
Gündem

Mustafa Kemal’e tapıyor, ezanla dalga geçiyor! Mine Kırıkkanat’tan Diyanet’e akılalmaz iftira!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

“Atatürk benim ilahım, ona tapıyorum” sözleriyle tanınan Mine Kırıkkanat isimli Cumhuriyet yazarı, bir YouTuber’ın ezan ile dalga geçtiği ses kaydını, “Diyanet’e bağlı imamın okuduğu ezan” diye lanse ederek mide bulandırıcı bir algı operasyonuna girişti.

 yeniakit.com.tr 

İslam’a ve Müslümanlara yönelik skandal ifadeleriyle tanınan Mine Kırıkkanat isimli Cumhuriyet yazarı, geçtiğimiz yıllarda, Mustafa Kemal’a taptığını ve onu ilah olarak gördüğünü açıklamıştı.

Her eyleminde kemalistlerin bir özeti gibi hareket eden Kırıkkanat, son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na attığı iftira ile büyük tepki çekti.

X’te asılsız bir haberi alıntılayan Mine Kırıkkanat, yalanı daha da ileriye taşıdı.

Asılsız haberde bir caminin imamının, ezanı çok kötü okuduğu iddia ediliyor. Halbuki videodaki ses, YouTube ünlüsü Oğuz Sasi’nin ezanla dalga geçtiği anlara ait. Ses montajlanarak cami imamı hedef alınmış.

Mine Kırıkkanat da yalanı daha da ileriye taşıyarak, “Bazı yerlerde de arabesk makamında okuyorlar. Ezan bayrak dinci kinci kuşaklar derken, maaş aldıkları inanca saygısız din insanları yetiştirdiler! ️Ateistlerin yapamadığını, diyanet başardı iyi mi? Ali Erbaş’a alkışşşşşşş” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, konuya dair açıklama yaptı. Orhan’ın X’ten yaptığı açıklama şöyle:

Diyanet’e iftirada yeni aracı tescilli Diyanet karşıtlarından Mine Kırıkkanat

Videonun aslı Oguzsasi isimli youtuberin sayfasında ezanla alay etmek için çekildiği görülen bir video.

Bu videodaki ses bir cami görüntüsüyle montajlanarak Diyanet’e karşı yeni algı operasyonu tezgahlanmış

Diyanetle ilgili bir konu olunca Diyanet düşmanları hemen harekete geçmiş

Bu montajlı iftirayı hazırlayan ve paylaşanlarla ilgili olarak hukuki yollara başvuruyoruz

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