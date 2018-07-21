Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen kadına soruşturma
Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadına soruşturma açıldı.21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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