Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddia edilen kadına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Mustafa Kemal'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.