"Mustafa Kemal'e bu kadar hakaret edildiğini görmedim"
Fatih Altaylı, CHP'yi sert bir dille eleştirerek, Mustafa Kemal'e ana muhalefet partisi kadar hakaret eden başka bir grup görmediğini ifade etti.26 Temmuz 2018 Perşembe 16:10
Habertürkyazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında CHP'yi sert bir dille eleştirdi.
"Kurduğu ülkede Atatürk'e gerçekten “hakaret” eden bir grup var" yazan Altaylı, "Kim bunlar biliyor musunuz? Ben söyleyeyim, Atatürk'ün emanetine sahip çıkanları temsil ettiğini iddia eden, onun kıymetini gerçekten anlayanları sömüren bir grup bunlar. Bu grubun adına CHP yönetimi diyoruz" ifadesini kullandı.
Altaylı şöyle devam etti:
"Tek tek tanıdığınızda belki hepsi düzgün insanlar. Belki hepsi gerçekten Atatürk'ü seviyordur bilmiyorum. Ama bir araya geldikleri zaman, Atatürk'e bunlar kadar “hakaret eden” bir başka grup ben görmedim, duymadım."
YORUM YAZ