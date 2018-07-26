"Mustafa Kemal'e bu kadar hakaret edildiğini görmedim"

Habertürkyazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında CHP'yi sert bir dille eleştirdi.



"Kurduğu ülkede Atatürk'e gerçekten “hakaret” eden bir grup var" yazan Altaylı, "Kim bunlar biliyor musunuz? Ben söyleyeyim, Atatürk'ün emanetine sahip çıkanları temsil ettiğini iddia eden, onun kıymetini gerçekten anlayanları sömüren bir grup bunlar. Bu grubun adına CHP yönetimi diyoruz" ifadesini kullandı.



Altaylı şöyle devam etti:



"Tek tek tanıdığınızda belki hepsi düzgün insanlar. Belki hepsi gerçekten Atatürk'ü seviyordur bilmiyorum. Ama bir araya geldikleri zaman, Atatürk'e bunlar kadar “hakaret eden” bir başka grup ben görmedim, duymadım."

