Mustafa Kemal Suriyeliler için bakın ne demiş

Mustafa Kemal’in Suriyeliler için kullandığı bir söz dolaşıma girdi: “Suriyeliler zeki, modern ve nazik insanlardır.”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, 1937 yılında Ankara'daki Şehir Lokantası'nda yemek yerken kendisiyle tanıştırılan Suriye Başvekili Cemil Mardam ile yaptığı konuşmada sarf etti.

Bu sözler, Kaynak Yayınları tarafından basılan “Atatürk'ün Bütün Eserleri” eserinin 30'uncu cildinde, Bilal N. Şimşir'in, Atatürk'ün Yabancı Devlet Adamlarıyla Görüşmeleri Yedi Belge eserinden kaynak gösterilerek aktarılıyor.



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