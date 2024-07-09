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Gündem Mustafa Kemal Suriyeliler için bakın ne demiş
Gündem

Mustafa Kemal Suriyeliler için bakın ne demiş

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:06:00 -
Mustafa Kemal Suriyeliler için bakın ne demiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bizler ensarız, onlar muhacir” diyerek kucak açtığı Suriyeli mülteciler hakkında her gün bir saldırı haberi gündemden düşmezken, Suriyelilere karşı düşmanlık besleyen kemalistleri dumura uğratan bir gerçek ortaya çıktı.

Mustafa Kemal’in Suriyeliler için kullandığı bir söz dolaşıma girdi: “Suriyeliler zeki, modern ve nazik insanlardır.”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, 1937 yılında Ankara'daki Şehir Lokantası'nda yemek yerken kendisiyle tanıştırılan Suriye Başvekili Cemil Mardam ile yaptığı konuşmada sarf etti.

Bu sözler, Kaynak Yayınları tarafından basılan “Atatürk'ün Bütün Eserleri” eserinin 30'uncu cildinde, Bilal N. Şimşir'in, Atatürk'ün Yabancı Devlet Adamlarıyla Görüşmeleri Yedi Belge eserinden kaynak gösterilerek aktarılıyor.


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