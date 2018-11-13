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Mustafa Kemal portresi dağıtıp para istiyorlardı... Gözaltına alındılar

İstanbul'da bedava Türk bayrağı ve Mustafa Kemal portresi dağıtıyormuş gibi yapıp vatandaşlardan, "Kardeşimiz hasta" diyerek para istediği iddia edilen 3 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13 Kasım 2018 Salı 10:55
Mustafa Kemal portresi dağıtıp para istiyorlardı... Gözaltına alındılar

Taksim Meydanı'nda elinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal portresi bulunan kadınların para toplama yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti.

Türk bayraklarını ve Mustafa Kemal portrelerini vatandaşları ücretsizmiş gibi dağıtan kadınlar, ardından kardeşlerinin lösemi hastası olduğunu söyleyerek para istedi. Gün boyu Türk bayrağı ve Mustafa Kemal portrelerini kullanarak sömürü yapan kadınlara polis ekipleri müdahale etti.

Gözaltına alındılar

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro ekipleri 3 kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:55
  1. Mustafa Kemal
  2. Türk Bayrağı
  3. gözaltı

YORUM YAZ

  • AnkaraAnkara36 dk önce
    Aynısını Ankarada Kızılay meydanında yapıyorlar. M.Kemal posteri verip, sonrasında para isityorlar. biz de ihbar edelim.
  • ayhanayhan45 dk önce
    hadesten taharet...necasetten taharet..kemalden ticaret
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