Mustafa Kemal portresi dağıtıp para istiyorlardı... Gözaltına alındılar

Taksim Meydanı'nda elinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal portresi bulunan kadınların para toplama yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti.

Türk bayraklarını ve Mustafa Kemal portrelerini vatandaşları ücretsizmiş gibi dağıtan kadınlar, ardından kardeşlerinin lösemi hastası olduğunu söyleyerek para istedi. Gün boyu Türk bayrağı ve Mustafa Kemal portrelerini kullanarak sömürü yapan kadınlara polis ekipleri müdahale etti.

Gözaltına alındılar

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro ekipleri 3 kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.