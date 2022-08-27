Mustafa Kemal kendi istedi: Hutbelerde anmayın
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ cuma namazında Kemalistlere şirin görünmek için kendi çapında provokasyona imza atmıştı. Cami cemaati Özdağ'ı tınmayınca provokasyonu elinde patlamıştı. Gündemde tutunmak için çeşitli senaryolar tasarlayan Ümit Özdağ hutbede neden M. Kemal anılmıyor diye tepki gösterince cahilliği ile ön plana çıktı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yanına aldığı kameramanla birlikte camiye giderek kendince bir provokasona imza attı.
İmamın hutbede olduğu anlarda kameraman kayda girdi, Ümit Özdağ da "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.
O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Siyasetini nefret üzerine oturtan ancak Kemalist oylara da göz diken Ümit Özdağ'ın bu girişimi, ortaya çıkan belge ile yerle bir oldu.
Bilindiği üzere daha önce de M. Kemal'in hutbelerde neden yer almadığına yönelik tartışmalar yapıldı.
M. Kemal'in kendi emri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise devlet arşivlerinden çıkan belgeyle tartışmalara cevap verdi.
5 Mart 1926 tarihli M. Kemal ve bakanların imzasını taşıyan kararnamede “Bundan sonra camilerde, hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin kurtuluşu için’ dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.