Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

Kadir İşbilir, "Beni istifaya zorlayan birinci aza M.C. oldu. Bana hakaret etti. Namusumla, şerefimle ve haysiyetimle ilgili ağır sözler söyledi. Sağlık problemlerim nedeniyle istifa etmek zorunda kaldım. Kalp rahatsızlığım var, pil takıldı ve anjiyo oldum. Kaymakam beyi köye davet ediyorlar ve köye geliyor ancak benim haberim olmuyor. Ben köyün muhtarıyım" dedi.