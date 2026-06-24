Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çamköy’ün Muhtarı Kadir İşbilir, aza ve ihtiyar heyetinin üzerinde baskı oluşturulduğunu belirterek görevinden istifa etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çamköy’ün Muhtarı Kadir İşbilir, aza ve ihtiyar heyetinin üzerinde baskı oluşturulduğunu belirterek görevinden istifa etti.
İddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda Almus ilçesine bağlı Çamköy'ün aza ve ihtiyar heyeti üyeleri, Almus Kaymakamlığı'na giderek, muhtarlığın düşürülmesi için istifa edeceklerini bildirdi.
Heyet bu yöntemin muhtarın görevini doğrudan sona erdirmeyeceğini öğrendi. Çamköy Muhtarı Kadir İşbilir, yaşanan olayın ardından istifaya zorlandığını ileri sürdü. Kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten İşbilir, kendisini telefonla arayan köyün birinci azası M.C.'nin hakaret ve tehdit içerikli sözlerine maruz kaldığını öne sürdü. İşbilir, yaşanan olayların ardından muhtarlık görevinden istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.
Kadir İşbilir, "Beni istifaya zorlayan birinci aza M.C. oldu. Bana hakaret etti. Namusumla, şerefimle ve haysiyetimle ilgili ağır sözler söyledi. Sağlık problemlerim nedeniyle istifa etmek zorunda kaldım. Kalp rahatsızlığım var, pil takıldı ve anjiyo oldum. Kaymakam beyi köye davet ediyorlar ve köye geliyor ancak benim haberim olmuyor. Ben köyün muhtarıyım" dedi.
Birinci aza M.C. ise, muhtara hakaret ve tehditte bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.
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