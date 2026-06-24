  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset ve sanat dünyası Başkent’te buluştu! Değer Ödülleri sahiplerini buldu Kral Kaya Mağaraları: Sivas'ta 3 bin 200 yıllık gizem... Tam 100 odası var... Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi Flört tuzağına düşen komutan her şeyi berbat etti: Koca birlik İHA ile vuruldu Her şeyi berbat etmişti... Sergen Yalçın en iyi yaptığı işe geri döndü... Kene uyarısı: Sakın bunu yapmayın... Uzman isimden kritik uyarı Bir çocuğu daha şehit ettiler Katil çadırda bile katletti Katlana katlana büyüyor! Almanya'da dağ gibi borç
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çamköy’ün Muhtarı Kadir İşbilir, aza ve ihtiyar heyetinin üzerinde baskı oluşturulduğunu belirterek görevinden istifa etti.

#1
Foto - Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

İddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda Almus ilçesine bağlı Çamköy'ün aza ve ihtiyar heyeti üyeleri, Almus Kaymakamlığı'na giderek, muhtarlığın düşürülmesi için istifa edeceklerini bildirdi.

#2
Foto - Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

Heyet bu yöntemin muhtarın görevini doğrudan sona erdirmeyeceğini öğrendi. Çamköy Muhtarı Kadir İşbilir, yaşanan olayın ardından istifaya zorlandığını ileri sürdü. Kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten İşbilir, kendisini telefonla arayan köyün birinci azası M.C.'nin hakaret ve tehdit içerikli sözlerine maruz kaldığını öne sürdü. İşbilir, yaşanan olayların ardından muhtarlık görevinden istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

#3
Foto - Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

Kadir İşbilir, "Beni istifaya zorlayan birinci aza M.C. oldu. Bana hakaret etti. Namusumla, şerefimle ve haysiyetimle ilgili ağır sözler söyledi. Sağlık problemlerim nedeniyle istifa etmek zorunda kaldım. Kalp rahatsızlığım var, pil takıldı ve anjiyo oldum. Kaymakam beyi köye davet ediyorlar ve köye geliyor ancak benim haberim olmuyor. Ben köyün muhtarıyım" dedi.

#4
Foto - Tokat’ta sıra dışı olay! Muhtardan ‘yok artık’ dedirten istifa sebebi

Birinci aza M.C. ise, muhtara hakaret ve tehditte bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu
Dünya

Türkiye'ye kim gidecek kavgası büyüyor: Cumhurbaşkanı ve Başbakan davalık oldu

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis’in ‘Türkiye(‘yi kim gidecek’ kavgası büyüyor. Ankara'daki NATO zirvesine kimin katılacağı konu..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı

Hasat yangını! 15 dönüm arpa ve buğday kül oldu
Yerel

Hasat yangını! 15 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Kütahya Tavşanlı'da traktörle hasat yapıldığı sırada çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü...
Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi
Gündem

Meclis'ten Araç Sahipleri ve Öğrencilere Yeni Düzenleme: Tescil Süresi Uzatıldı, Eğlence Vergisinde Muafiyet Geldi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelerle araç sahiplerini, öğrencileri ve belediye taşınmazlarının satış süreçlerini ilgilendiren öneml..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek
Gündem

Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki bir sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23