Kral Kaya Mağaraları: Sivas'ta 3 bin 200 yıllık gizem... Tam 100 odası var...
Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip Kral Kaya Mağaraları, apartmanı andıran görüntüsüyle her yaz ziyaretçilere kapılarını açıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip Kral Kaya Mağaraları, apartmanı andıran görüntüsüyle her yaz ziyaretçilere kapılarını açıyor.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan kaya mağaraları dikkat çekiyor. Oyularak inşa edilen ve yaklaşık 100 odanın bulunduğu mağaraların tarihi yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine dayanıyor. Gözetleme deliklerinin de bulunduğu Kral Kaya Mağaraları, görüntüsüyle apartmanı andırıyor. Mağarada Roma döneminde yaşam olduğuna işaret eden haç işaretleri de bulunuyor. Birbirleriyle bağlantılı olan mağaralar, özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor.
Yıllar içerisinde çevresel etkenlerle zarar gören mağaralardan kopan kaya parçaları tehlike arz ederken, köylüler mağara apartmanın restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Tödürge köyünde doğup büyüyen bir vatandaş, “Burası 3 bin 200 yıllık bir yer, hatta daha da eskilere dayanıyor. Roma dönemlerinde burada yerleşim olmuş. Burası yırtıcı hayvanlardan korunmak için yapılan ve daha sonra yerleşim yeri olarak kullanılan, yüksek katmanlı apartman dediğimiz bir yapı. Diğer adıyla Kral Kaya Mağaraları” dedi. Bakıldığında kral kafasının göründüğünü belirten vatandaş, “İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz. 100'e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır” ifadelerini kullandı.
Günlük 200-250 kişi geldiğini yazın okullar kapanınca bu sayının arttığını söyleyen şahıs, "Ancak gelenler sadece uzaktan güzelliklere bakıp gidiyor. Turizm açısından daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun hem köyümüze hem de Zara'ya değer katacağına inanıyoruz" dedi.
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