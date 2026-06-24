Kral Kaya Mağaraları: Sivas'ta 3 bin 200 yıllık gizem... Tam 100 odası var...

Yıllar içerisinde çevresel etkenlerle zarar gören mağaralardan kopan kaya parçaları tehlike arz ederken, köylüler mağara apartmanın restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Tödürge köyünde doğup büyüyen bir vatandaş, “Burası 3 bin 200 yıllık bir yer, hatta daha da eskilere dayanıyor. Roma dönemlerinde burada yerleşim olmuş. Burası yırtıcı hayvanlardan korunmak için yapılan ve daha sonra yerleşim yeri olarak kullanılan, yüksek katmanlı apartman dediğimiz bir yapı. Diğer adıyla Kral Kaya Mağaraları” dedi. Bakıldığında kral kafasının göründüğünü belirten vatandaş, “İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz. 100'e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır” ifadelerini kullandı.