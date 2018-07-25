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Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı

Çukurova Belediyesi önündeki Mustafa Kemal heykeline saldıran kişi ile ilgili olarak Adana Valiliğinden açıklama yapıldı. Saldırganın Suriyeli olmadığını bildirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 12 Temmuz'da Mustafa Kemal heykeline saldıran şüphelinin Suriyeli olduğu ve gözaltına alınmadığı şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk heykeline saldırı olduğu bilgisi üzerine, olaya ilk müdahaleyi yapan belediye görevlilerinin hemen akabinde Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı görevli personel, şahsı zor kullanmak suretiyle etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi olayı gerçekleştiren şüphelinin Suriye uyruklu olmadığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüphelinin Mardin-Artuklu nüfusuna kayıtlı R. K. (37) olduğu belirlenmiştir. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:58
  1. Mardin
  2. Adana
  3. atatürk
  4. büstü
  5. mustafa kemal
  6. saldırı
  7. heykel

YORUM YAZ

  • putperestputperest33 dk önce
    putumuza saldırmaya nasıl cüret ederler. asın hemen onu.
  • AhmetCanAhmetCan33 dk önce
    Suriyeli degilmiş. ...
  • AliAltun AliAltun 47 dk önce
    Şu putçuluğu bırakalım.
  • Serdar ÇapanoğluSerdar Çapanoğlu40 dk önce
    Aşırı davranışlara aşırı bir şekilde karşılık verme zamanı geldi. Silahlanın ve savaşa hazırlanın. Kimseye tahammül etmeyin ve bölünmek isteyeni sülalece bölün. Korkmayın, zaten size olmadık suçlamaları yapacaklar, bu yüzden her şey serbest.
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