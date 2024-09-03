Mustafa Kemal doğmadan önce harp okulunu kurmuş! Ece Üner cehaletin dozunu kaçırdı

Ece Üner’in, Kara Harp Okulu'nun kuruluşuyla ilgili yaptığı hatalı açıklama, tarih bilgisi açısından ciddi bir yanlışı ortaya koydu. Kara Harp Okulu, 1834 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. Mahmud tarafından kurulmuştur ve bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan yıllar öncesine dayanıyor.

Ece Üner HALK TV’de saçmaladı

Halk TV’deki programında Üner, “"Kurumlar gelenekleriyle yaşar. 1834’te kurulmuş 190 yıllık, üstelik de Kara Harp Okulu. TSK’yı Atatürk kuruyor tabii ki Mustafa Kemal’in askerleri. Kimin askerleri olabilir ki? Bu bir gelenek. Nasıl kep atma töreni var üniversitede burada da sınıf birincisi kılıç çatma deniyor buna gidiyor yemin ediyor. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı olduğunu düşünmüyorum." İfadelerini kullandı.

Sosyal medyada, Kara Harp Okulu'nu 2. Mahmud kurduğuna göre hepsi 2. Mahmud'un askerleri yorumları yapıldı.