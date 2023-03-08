Mustafa Kemal çarpıtmasıyla hedef alınan Yeniden Refahlı isimden Karamollaoğlu'na tepki! 'Bu utanç size yeter'

Yeniden Refah Partisi Basın Danışmanı Şerif Varol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının, Saadet Partisi Genel Merkez binasında hem de Berat gecesinde açıklanmasına tepki gösterdi.

Varol’un mesajı gerçekleri hazmedemeyen muhalefet tarafından çarpıtıldı. Şerif Varol’un Mustafa Kemal Atatürk’ü posterinin asılmasından rahatsız olduğu iftirası ortaya atıldı. Varol, anlamından kopartılan mesajına ilişkin açıklamasında, merhum Erbakan Hoca’ya siyasi düşmanlık eden 28 Şubatçı zihniyetle Erbakan’ın yolundan gittiğini iddia edenlerin ittifakına tepki gösterdiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi’nin merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’ya ömrü boyunca siyasi düşmanlık edenlerle yol yürüdüğünü hatırlatan Varol, “Milli Görüşçüler, Cennetmekan Erbakan Hocamızın Genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın.” dedi.

Şerif Varol, Saadet’in Milli Görüş çizgisinden ayrıldığını anlattığı mesajının devamında, “Ve şunu da unutmayın Milli Görüş’ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan’ın olduğu Yeniden Refah Partisi’dir.” ifadelerini kullandı.

Muhalefet tarafından linç edildi!

Varol’un sözleri, CHP’ye yakın isimler tarafından çarpıtıldı. Sosyal medyada, Varol’un Saadet Partisi’ne Atatürk’ün posterinin asılmasından rahatsız olduğu yalanı ortaya atıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şerif Varol çarpıtılan mesajına ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak, tepkisinin Saadet Partisi Genel Merkez Binası’na asılan Mustafa Kemal Atatürk posterine olmadığını vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, merhum Necmettin Erbakan Hoca ile dindar vatandaşlara darbe yapan 28 Şubat zihniyeti ile ittifak etmesine tepki gösterdiğini belirten Varol, şu ifadeleri kullandı:

Açıklamam bazı FETÖ hesapları tarafından bağlamından saptırılmış, provoke edilmiştir.

Tepkim; Erbakan Hocamızın kurucusu olduğu partinin 28 Şubat darbesinin aktörlerinden CHP’ye kuyruk yapılmasınadır.

Varol mesajına şu notu da ekledi: Açıklama şahsi fikrimdir, partimizi kesinlikle bağlamaz.