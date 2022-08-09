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Yerel Mustafa Kaynar kimdir? Mustafa Kaynar hangi partiden? Mustafa Kaynar hangi partiden belediye başkanı?
Yerel

Mustafa Kaynar kimdir? Mustafa Kaynar hangi partiden? Mustafa Kaynar hangi partiden belediye başkanı?

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, belde merkezinde yer alan Refik Cesur Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeyken yolunu kesen bir kişinin saldırısına uğradı. Peki Mustafa Kaynar kimdir? Mustafa Kaynar hangi partiden? Mustafa Kaynar hangi partiden belediye başkanı?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 17:08:00 - 2022-08-09 17:08:28
Mustafa Kaynar kimdir? Mustafa Kaynar hangi partiden? Mustafa Kaynar hangi partiden belediye başkanı?

Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinin CHP’li belediye başkanı Mustafa Kaynar, aracı ile seyir halindeyken yolunu kesen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Mustafa Kaynar kimdir?

Mustafa Kaynar  01.01.1964 Yılında Yarbaşı Köyünde Doğdu İlk Okulu Yarbaşı İlkokulunda Orta Öğrenimi Haruniye Ortaokulunda Okumuş Olup Adana Karşıyaka Lisesinden Mezun Olmuştur.Uzun Yıllar Hatay İskenderun Da İkamet Eden Kaynar Denizcilik Sektöründe Faaliyet Yürütmüş Olan Mustafa Kaynar 2019 Yerel Seçimlerinde Chp Yarbaşı Belediye Başkanı Seçilmiştir.Mustafa Kaynar Evli İki Çocuk Babasıdır.

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