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Gündem Mustafa Karataş canlı yayında o soruya çok sinirlendi: Pislik
Gündem

Mustafa Karataş canlı yayında o soruya çok sinirlendi: Pislik

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kanal 7 canlı yayınında kendisine yöneltilen bir soruya çok sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:08:00 -
Mustafa Karataş canlı yayında o soruya çok sinirlendi: Pislik

Prof. Dr. Mustafa Karataş yaptığı programda gelen soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. Mustafa Karataş bir kadının "Evli arkadaşım kocasını başka bir adamla aldatıyor" sorusuna öne şaşırdı ardından da "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik" dedi.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'na gelen sorular zaman zaman gündem oluyor. Son olarak yayına katılan bir kadın sorduğu soruyla herkesi şaşırttı.

Yayına bağlanan kadın ismini vermek istemedi ve Prof. Dr. Mustafa Karataş'a "Benim arkadaşım şu an evli resmi olarak ve başka bir adamla birlikteliği var. Ve o adamın da iki tane yetim çocuğu var. Ne kadar günahı var hocam bu arkadaşımın?" diye sordu.

Kızdı

Karataş soruyu ilk başta anlamayarak "Adamın çocuğunun olup olmaması... Bir dakika anlamadım" dedi sonra ise devam etti:

"Buna doğrudan zina denir. Diğer taraftan çocukların da rızkını yediriyor nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik. Ne iğrenç bir yola girmiş kadın da erkek da büyük günah işliyor. Eşinden ayrılıp diğeriyle evlenmeli. Boşanmadan olmaz sürekli zina işliyor."

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Yorumlar

Allah milletimizi bunların şerrinden korusun

Sayın hocam...o telefona bağlanan var ya...o utanılacak pisliğin ne kadar berbat birşey olduğunu biliyor ...bir başkası yapmış gibi arkadaşım diyerek soruyor?...kendi yaptığı âdîliği başkası yapmış gibi ifşa eden fitne fûcur kaynakları bunlar...utanan çıkıp televizyonda milyonlara duyurmaz... utancından yerin dibine geçer... pişmanlıktan... ağlamaktan gözleri kan ağlar...hasta olur...öyle bir Tevbe eder ki... yeryüzü ve gökyüzü titrer de Allah onu affeder...bir daha o dallara değil o çayıra bile basmaz...
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