Mustafa Karahasanoğlu, MÜSİAD EXPO’yu ziyaret etti

17. MÜSİAD EXPO Fuarı’nı ziyaret eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, şirketlerin stantlarını ziyaret ederek istişarede bulundu.

Sektörle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelere Yeni Akit Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller ile Reklam Direktörü İzzet Kazancı da eşlik etti.

Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Karahasanoğlu, MÜSİAD’ın çok başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, verimli geçen görüşmelerin ticari sonuçlarının ileride görüleceğini söyledi.

Akit yazarları okurlarıyla buluşuyor

İlk gün Abdurrahman Dilipak’ın okurlarıyla buluştuğu Yeni Akit Medya Grubu’nda dün de Atilla Özdür Akit okuyucularıyla bir araya geldi.

Bugün ise yazarımız Yavuz Bahadıroğlu 13-17.00 saatleri arasında okuyucularımızla bir araya gelecek.

Yarın, yazarlarımızdan Hüseyin Öztürk saat 11-17.00 arası, Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Uğurlu ile yayın kurulu üyesi Hasan Hüseyin Maden de saat 16.30’dan sonra okuyucularla sohbet etmek için Akit Medya Grubu standında olacaklar.