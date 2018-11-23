THY- Banjul
0553 313 94 23

Mustafa Karahasanoğlu, MÜSİAD EXPO’yu ziyaret etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 17. MÜSİAD EXPO Fuarı’nın ikinci günü iş dünyası ile biraraya geldi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:44
Mustafa Karahasanoğlu, MÜSİAD EXPO’yu ziyaret etti

17. MÜSİAD EXPO Fuarı’nı ziyaret eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, şirketlerin stantlarını ziyaret ederek istişarede bulundu.

Sektörle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelere Yeni Akit Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller ile Reklam Direktörü İzzet Kazancı da eşlik etti.

Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Karahasanoğlu, MÜSİAD’ın çok başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, verimli geçen görüşmelerin ticari sonuçlarının ileride görüleceğini söyledi.

Akit yazarları okurlarıyla buluşuyor

İlk gün Abdurrahman Dilipak’ın okurlarıyla buluştuğu Yeni Akit Medya Grubu’nda dün de Atilla Özdür Akit okuyucularıyla bir araya geldi.

Bugün ise yazarımız Yavuz Bahadıroğlu 13-17.00 saatleri arasında okuyucularımızla bir araya gelecek.

Yarın, yazarlarımızdan Hüseyin Öztürk saat 11-17.00 arası, Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatih Uğurlu ile yayın kurulu üyesi Hasan Hüseyin Maden de saat 16.30’dan sonra okuyucularla sohbet etmek için Akit Medya Grubu standında olacaklar.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:44
  1. Mustafa Karahasanoğlu
  2. MÜSİAD EXPO
  3. İzzet Kazancı
  4. İsa Özgüller
  5. Hasan Hüseyin Maden
  6. Fatih Uğurlu
  7. Hüseyin Öztürk
  8. Yavuz Bahadıroğlu
  9. Abdurrahman Dilipak
  10. Atilla Özdür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşar Bahçeci kimdir?
    1. Yaşar Bahçeci kimdir?
    2. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da..
    3. Karamollaoğlu ittifak için CHP ile..
    4. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    5. Besi sığırcılığı kursu kadınların..
    6. Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı..
    7. Michelin'den kış koşullarında güvenli..
    8. Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan
    9. Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı
    10. Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce..
    11. Çocuklarımızı bu rezillikten neden..
    12. Döviz kurları
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Bakan Akar'dan Öğretmenler Günü mesajı
    15. Kore gazisini dolandıran iki kişi..
    16. Muharrem İnce adaylık için şovunu..
    17. Şampiyon boksör, öğrencilerine spor..
    18. İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" indirimi
    19. Yılman, "Para karşılığında yapıyor"..
    20. "Teslim olan 343 teröristin 146'sı..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'