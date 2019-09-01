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Mustafa Kaplan: “Gerekirse kulübün önünü açarız”

Süper Lig’in 3.

01 Eylül 2019 Pazar 21:57
Mustafa Kaplan: “Gerekirse kulübün önünü açarız”

Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Kulübe gidince Murat başkanla bir görüşme yapacağız, gerekirse kulübün önünü açarız” dedi.


Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Üzgünüz, 82. dakikaya kadar önde giden bir takımımız vardı. İyi oynadığımız bölümler de vardı. Biz belki beraberliğe sevinecekken maçı kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir şanssızlıktır gidiyor. Fabricio’nun ikinci yarı sakatlanmasıyla mecbur kaldık, oyuncu değiştirdik. Sonrasında Berat’ın da kartı vardı. Belki ikinci golü bulacakken hiç olmayacak bir pozisyonda VAR’dan gelen bir karar penaltı, arkasından yine yaptığımız bireysel hatayla mağlup olduk. Ben kazanan takımı kutluyorum. Hakem arkadaşları kutluyorum, iyi yönetim gösterdiler. Bir şanssızlık var üzerimizde öyle gidiyoruz. Kulübe gidince Murat başkanla bir görüşme yapacağız. Hayırlısı neyse onu yapacağız. Gerekirse kulübün önünü açarız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:57
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