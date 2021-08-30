  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kalp hastasının hastane bahçesinde ölümüne soruşturma
Joe Biden'a bir şok daha
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Nüfusu yaşlanan Almanya’nın umudu mülteciler: 6 ayda ülkeye 47 bin mülteci aldılar
Gündem Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ tepkisi: İhtirasların seni nerelere savurdu!
Gündem

Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ tepkisi: İhtirasların seni nerelere savurdu!

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu’nun saçtığı fitneye sosyolog Müfit Yüksel’den tepki geldi. Birçok kez Ehli Sünnet’e aykırı sözleriyle toplumda infiale neden olan açıklamalarıyla bilinen Mustafa İslamoğlu, sosyal medya hesabından “Atatürk’e” övgüler yağdırdı. Sosyolog Müfit Yüksel ise, “Nefsine olan tapınman ve zirveye çıkan ihtirasların nihayet seni nerelere savurdu.” sözleriyle İslamoğlu’na ayar çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 23:05:00 - 2021-08-31 18:22:03
Mustafa İslamoğlu’na Müfit Yüksel’den ‘Atatürk’ tepkisi: İhtirasların seni nerelere savurdu!

YENİAKİT.COM.TR

İlahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu’nun ‘savruluşuna’ sosyolog Müfit Yüksel manidar bir cevapla ders verdi. 

İslamoğlu’ndan ‘şirinlik’ incileri!

Mustafa İslamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 

“SAKARYA DESTANINA SELAM

- kinini din edinenlere rağmen -

Atatürk bu coğrafyanın tarihine damga vurmuştur, tıpkı Alparslan, Osman Gazi ve Fatih gibi. Atatürk masum ve kutsal değildir, insandır, eleştirilebilir.

Fakat onu Deccallaştırmak ideolojik yobazlıktır, şeytanlıktır.” dedi. 

Yüksel’den İslamoğlu’na ayar!

Sosyolog Müfit Yüksel ise Mustafa İslamoğlu’nun paylaşımını alıntıladı ve ““Nefsine olan tapınman ve zirveye çıkan ihtirasların nihayet seni nerelere savurdu.” yorumunda bulundu. 

Çöpe döndün!

Müfit Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İslâmi kesim içinde Lord ve Kont olmak istiyordun. Sonuçta çöpe döndün. Lordluk/Kontluk hevesi kursağınızda kaldı."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Vay be bugünleridemi görecektik,Atatürk üzerinden yapılacak tartışmaları hakkındaki koruma yasasının kaldırılmasından sonra yapılması taraftarıyım değilse adil bir durum olmaz
  • Yanıtla

Mert kaya

Mecbur adam kanun var.herkes mecbur yeni akitte.yanlis ama öyle kanun bir kalksın o zaman gör islamoglunu.ayrica müfit daha Türkçeyi akıcı konusamiyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay