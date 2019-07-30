Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

Taha Emre Özdemir Ankara

Mustafa İslamoğlu'nun Hazreti Hatice annemiz hakkındaki skandal sözlerine kamuoyunun tepkisi devam ediyor. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Müdafaa-i İslam Hareketi Genel Koordinatörü İbrahim Ceylan, İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İslamoğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen hakkındaki sözlerini hatırlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Mustafa İslamoğlu denen şahıs 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen için, 'Bakıyorum ağza alınmayacak sözler. ALLAH'tan korkar insan. O bizim hocamız, O bir Alim. Bir Fetullah Hoca yetiştirin alnınızdan öpeyim.' demişti.

Ehl-i Sünnet bir alim olan babası İslamoğlu'nu evlatlıktan reddettiğini belirterek, 'Mustafa'yı şeytanım kadar sevmiyorum. O, Humeyni'nin 1. adamı.' ifadelerini kullanmıştı."

Müdafaa-i İslam Hareketi Genel Koordinatörü İbrahim Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mustafa islamoğlu 'Hacamat sünnet ise anne babanızı öldürün o da sünnet.' açıklamaları ile toplumda etkisini sürdürürken, şimdi de Hz.Hatice annemizi kast ederek 'Kendini ciddiye alan bir erkek gider de 3 çocuklu 2 kocadan arta kalmış 40 yaşında bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı 25 sene 'bununla' evli olarak yaşar mı?' diyerek Efendimizin (sav) ilk eşi, 6 evladının annesi, ilk Müslüman ve Mü'minlerin annesini değersiz bir 'artık' hükmüne koyarak ağır hakarette bulunmuştur. Bizlerde Müdafaa-i İslam Hareketi olarak kendisi hakkında 2 Ağustos Cuma günü Saat 14:53'te Çağlayan Adliyesi önünde düzenleyeceğimiz basın açıklamasının ardından suç duyurusunda bulunacağız."