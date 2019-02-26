Mustafa İlker Yücel: CHP'li seçmen kurmalı oy robotu mu?

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Keskin'in birlikte kürsüye çıktığı HDP temsilcisinin 'Kürdistan' ifadelerine tepki gösterdi.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, CHP Şişli adayı Muharrem Keskin'in katıldığı programda, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri alacağız" ifadeleri üzerine basın açıklaması yaptı. Yücel, açıklamalarının aynı zamanda bir suç duyurusu anlamına geldiğini de kaydetti.

Yücel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, önceki gün yaptığı bir konuşmada "Kürdistan'daki belediyeleri alacağız" demişti. Bu sırada Öztürk, yanında bulunan CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'e de oy istedi. Öztürk'ün ardından konuşan CHP'nin adayı Keskin ‘Seçimde birlikteyiz' mesajı verdi. Şişli'de kameraların önündeki yapılan bu konuşmalar vahimdir. Kabul edilemez."

"Yerel seçimde omuz omuzalar"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Kasım 2014'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ‘Açılım bizim işimiz' diyerek izleyecekleri çizgiyi ilan etmişti. O günden bu yana PKK'nın siyasal kolu HDP önce hendeklerden çıkarıldı sonra oy desteği verilerek TBMM'ye sokuldu. Şimdi de yerel seçimlerde omuz omuzalar.

Türkiye'yi bölmek isteyenler Mehmetçiğin etkili mücadelesi sayesinde Kandil'de bile konuşamaz duruma gelmişken CHP yönetimi PKK sloganlarını İstanbul'un merkezine taşımıştır. Mustafa Kemal'in partisi Türk milletine ‘Mustafa Kemal'in itlerisiniz' diye hakaret edenlerle kol kola girmiştir. CHP yönetimi intihar etmektedir."

"Kapatılması ülke güvenliği açısından zorunludur"

"Sırtını Kandil'e dayadığını ilan eden HDP meşru bir siyasi kuvvet değil kapatılması ülke güvenliği açısından zorunlu bir kuvvettir.

Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz.

"CHP ve İyi Parti tabanındaki vatanseverlere çağrımızdır. Bu dayatmaya mecbur değilsiniz. Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz. Vatanseverler seçeneksiz değildir. Sandığa, içinizin sinmediği adaylar için 'tıpış tıpış' gitmek yerine Vatan Partisi'nin denenmiş sınanmış kadroları için gümbür gümbür gidebilirsiniz."