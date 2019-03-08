0553 313 94 23

Mustafa Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Vefatının üzerinden 13 yıl geçen milli şuur sahibi Mustafa Müftüoğlu Hoca'yı minnet ve hayırla anıyoruz.

08 Mart 2019 Cuma 11:26
Mustafa Hoca’yı rahmetle anıyoruz

 HABER MERKEZİ 

İslâm düşmanlarından başka hayatta dargın olduğu kimse yoktu. Üzüntüsü, milletimizin az okuması ve dünyada olup bitenlerden kendisinin sorumlu olduğu bilinciyle hareket edenlerin, bütünü kapsamamasıydı. Yakın tarihin yalanlarını bir bir ortaya çıkaran tarihçi Mustafa Müftüoğlu’nun vefatının üzerinden tam 13 yıl geçti. İnancını hayatına yansıtan, milli şuur sahibi Müftüoğlu, sene-i devriyesinde minnet ve hayırla anıyoruz.

Tarihi seviren adam

Yaşamı boyunca yakın tarihimizin karanlık noktalarına açıklık getiren Müftüoğlu, monoton bir tarihçilik anlayışı yerine daha canlı ve akıcı bir tarihçi üslubu ile tarihi günümüze taşıdı.

Mustafa Müftüoğlu yaşamı boyunca, Çankaya’da Kâbus, Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yüz Küçük Adam, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Abdulhamid, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Tarihi Gerçekler, Memen Vakası, Milli Mücadele Gerçekleri ve 31 Mart Vakası isimli kitapları yayınladı.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:26
  1. Mustafa Müftüoğlu
  2. Çankaya’da Kâbus
  3. Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler
  4. Yüz Küçük Adam
  5. Yalan Söyleyen Tarih Utansın
  6. Abdulhamid
  7. Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar
  8. Tarihi Gerçekler
  9. Memen Vakası
  10. Milli Mücadele Gerçekleri
  11. 31 Mart Vakası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la."
    1. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    2. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    3. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    4. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    5. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    6. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    7. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    8. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    10. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    11. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    12. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    13. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    14. Şampiyonlardan "Kadınlar Günü" mesajı
    15. MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak
    16. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün..
    17. İnsanlığı bekleyen tehlike: "Su..
    18. Biga’da uyuşturucu madde operasyonu
    19. Mustafa Savaş: “Askere giden..
    20. Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları..
    21. Susurluk’ta hırsızlık çetesi..
    22. Ak Partili başkan adayı Seven,..
    23. Somalili Muhammed Antalya'daki nakille..
    24. GRAFİKLİ - Yerdeki yaralıya kurşun..
    25. Yemen’de su krizi
    26. Alman polisinin çözemediği..
    27. GÜNDEM İPTALİ
    28. Teröre kurban giden oğullarının..
    29. MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi
    30. Mudanya kadınları kooperatiflerle..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir