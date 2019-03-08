Mustafa Hoca’yı rahmetle anıyoruz

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İslâm düşmanlarından başka hayatta dargın olduğu kimse yoktu. Üzüntüsü, milletimizin az okuması ve dünyada olup bitenlerden kendisinin sorumlu olduğu bilinciyle hareket edenlerin, bütünü kapsamamasıydı. Yakın tarihin yalanlarını bir bir ortaya çıkaran tarihçi Mustafa Müftüoğlu’nun vefatının üzerinden tam 13 yıl geçti. İnancını hayatına yansıtan, milli şuur sahibi Müftüoğlu, sene-i devriyesinde minnet ve hayırla anıyoruz.

Tarihi seviren adam

Yaşamı boyunca yakın tarihimizin karanlık noktalarına açıklık getiren Müftüoğlu, monoton bir tarihçilik anlayışı yerine daha canlı ve akıcı bir tarihçi üslubu ile tarihi günümüze taşıdı.

Mustafa Müftüoğlu yaşamı boyunca, Çankaya’da Kâbus, Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yüz Küçük Adam, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Abdulhamid, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Tarihi Gerçekler, Memen Vakası, Milli Mücadele Gerçekleri ve 31 Mart Vakası isimli kitapları yayınladı.