Mustafa Elitaş'tan İsrail'le ticaret provokasyonuna tepki!

Elitaş Taksim'deki "İsrail'le ticaret" protestosunda yaşananları değerlendirdi. "Hamas'a terör örgütü diyenler, birden bire Filistinci oldular" diyen Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Dışişleri Bakanımız açıkladı. İsrail’in, Gazze’ye havadan yaptığımız yardımı engellemesinden dolayı daha farklı yaptırımlar uygulayacağımızı söyledi. Burada 7 milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Yahudi nüfusundan daha fazla Müslüman orada yaşamaktadır. Sosyal medyada Türk gıda ürünlerini görüyorsunuz. Bir taraftan insani yardım yapmak için gayret ediyorsunuz, havadan insani yardım yapmak için uğraş veriyorsunuz, öbür taraftan da birileri İsrail ile Filistin ile ilgili yapılan işleri değişik noktalara götürmeye çalışıyorlar.

Buna fırsat vermeyeceğiz. Suriye teskeresine hayır diyenler, şuanda Filistinci olmaya başladılar. Filistin’e yardım diye çıkarmaya çalıştığımız kanun tekliflerini elinin tersiyle itenler, PKK’nın siyasi temsilcisinin vasıtasıyla demlenenler şuanda birden bire Filistinci oldular. Hamas’ın yaptığı mücadeleyi terör örgütü diye ilan edenler şimdi Filistinci oldular. Bu ikiyüzlülüğü, bu samimiyetsizliği Türk milleti değerlendirecektir ve onlara tarih önünde hesap soracaktır"