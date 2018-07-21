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Mustafa Duran yakalandı mı? Mustafa Duran kimdir?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine 2 pompalı tüfekle baskın yaparak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralanmasına neden olan Mustafa Duran teslim oldu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:19
Mustafa Duran yakalandı mı? Mustafa Duran kimdir?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine 2 pompalı tüfekle baskın yaparak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralanmasına neden olan Mustafa Duran teslim oldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger  yaptığı açıklamada, üzücü bir olayın yaşandığını, karı koca arasında sorun olduğunu söylemişti. Mahalle sakinlerden Aysel Ünal, "Ben bu aileyi tanıyorum. Ne vurulan ne de vuranın kötülüğünü gördük. Pompalı seslerini duyar duymaz koştuk. Eşiyle aralarında sorun var diye duyduk. Eşiyle aralarında sorun olsa bile böyle canilik olmaz." dedi.

Olay şöyle gelişmişti: İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Duran, daha önce vefat eden kayınpederinin evine gitti. Burada eşi Tülin Duran ve çocuğu da bulunan Mustafa Duran, evdekilerinin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç öldü, M.D'nin eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralandı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:19
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