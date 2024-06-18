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Siyaset Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'
Siyaset

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'

Yeniakit Publisher
2024-06-18 22:22:00 - 2024-06-18 22:50:10

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya sahip çıkan Zafer Partisi'ne tepki gösterdi.

Destici Tema'ya gösterilen tepkinin çarpıtıldığını ifade etti.

Zafer Partisi'ne tepki gösteren Destici, "Bu serseri 'şeriata karşıyım' dediği için savcılık soruşturma başlatmadı. Hiç kimse bunu 'şeriat istiyordu' 'şeriat istemiyordu' tartışmasına çevirmesin. Burada mesele şeriat meselesi değil Peygamberimize (sav) hakaret meselesidir." dedi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Peygamberimize (sav) hakaret alçaklığının üzeri örtülerek şu ifadeler kullanılmıştı:

Bugün "Şeriata karşıyım" diyen Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendim. Ben de "Şeriat İstiyorum" diyen Asrın Tok hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Birini yargılayıp mahkum edeceklerse diğerini de etsinler. Birine 'ifade özgürlüğü' diyeceklerse diğerine de desinler. Çünkü Anayasamıza göre Türkiye Laiktir. Hadi bakalım. Hodri Meydan!

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