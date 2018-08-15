Mustafa Destici'den sert tepki: Vatandaşlıktan çıkarılsın

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Destici, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı saldırgan tutumunun adeta bir 'ekonomik savaş' halini aldığını söyledi.



Emperyalistlerin 15 Temmuz'da tankla, silahla yapılamayanları bu sefer ABD para birimi olan dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediklerini söyleyen Destici, "Altını çizerek ifade etmem gerekir ki; yaşadığımız bu süreç, hepimiz için çok şey ifade etmesinin yanında, aynı zamanda ülkemiz insanı için de büyük bir imtihandır. Bu süreç, çok açık ve net bir şekilde gösterdi ki; birtakım çevreler birlik beraberlik ve samimiyet imtihanında geçememişlerdir. 'Aynı gemide değiliz' diye mesaj paylaşanlar, dövizin her yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar, Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan devletleri elleri patlarcasına alkışlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır" dedi.



'ALKIŞ TUTANLARLA YÜZLEŞME ZAMANI GELMİŞTİR'



"Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir" diyen Destici, şöyle konuştu:



"Şimdi diyoruz ki, Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa, gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar. Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil, ama gerçekten Türkiye artık vatan hainleri ile biliyorsunuz bir açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar."



'ABD BU OPERASYONUNDA BAŞARILI OLAMAYACAKTIR'



Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hükümetin yanında olduklarını söyleyen Destici, "Burada alınan kararları desteklediğimizi ve alınan tedbirleri yanında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine bu süreçte Türkiye'nin maruz kaldığı bu saldırı karşısında güçlü bir tavır ortaya koyan bütün iş dünyasına, odalarımıza, borsalarımıza, STK'lara, sendikalarımıza, siyasi partilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Yine bu saldırının göğüslenmesinde ve geri püskürtülmesinde büyük bir emek sarf eden bankalarımızın yetkilileri başta olmak üzere bütün finans çevrelerimize de yine teşekkür ediyorum. İnşallah biz bu saldırıları da, bu krizi de yine Cumhurbaşkanımızdan en aşağıdaki bir ferdimize kadar, bütün iş dünyası, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerimiz ve bütün yetkililerimiz ile birlikte, milletimizin her bir ferdi ile birlikte el ele aşacağız. Buna ben yürekten inanıyorum. Şu anda zaten gördüğünüz üzere dolar 6'ların altında inmeye başlamıştır. Türkiye kararlı duruşunu devam ettirdiği sürece ABD bu operasyonunda başarılı olmayacaktır ve Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini, Türk milletini teslim alamayacağını burada anlayacaktır" dedi.