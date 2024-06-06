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Siyaset Mustafa Destici'den 'kayyım' açıklaması! 'Hakkari ile sınırlı kalmamalı'
Siyaset

Mustafa Destici'den 'kayyım' açıklaması! 'Hakkari ile sınırlı kalmamalı'

Yeniakit Publisher
2024-06-06 21:30:00 -
Mustafa Destici'den 'kayyım' açıklaması! 'Hakkari ile sınırlı kalmamalı'

Tansu Çiller'e taziye ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını değerlendirdi.

Destici, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına ilişkin soruya "Hepimiz isteriz ki Türkiye'de demokrasi tam olarak işlesin, halkın verdiği oyla seçilen insanlar görev yapsın. Lakin bu ismi geçen sözde belediye başkanına baktığınız zaman terör örgütü üyesi." dedi.

"Dönem dönem terör örgütüne çalışmış, terör örgütünden gelenleri evinde misafir etmiş, yani terör örgütü adına işlenebilecek ne kadar suç varsa tamamını işlemiş. Şimdi devlet bunu seyir mi edecek? Kanun, anayasa var. Buna göre hareket ediyor." ifadelerini kullanan Destici, şöyle devam etti:

"PKK, her kazandığı belediyeye haraç toplayan bir görevli atadı. Bunlar o belediye sınırları içinde terör örgütü için haraç topluyorlar. Bakın bunlar da yakında çıkacak. Biz kayyum uygulamasını ve Hakkari'de yapılan işlemi doğru buluyoruz ve Hakkari'yle sınırlı kalmayacaktır, kalmamalıdır."

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