Mustafa Destici'den flaş Yunanistan açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince reddedilmesine ilişkin, "Yunanistan ne yaparsa yapsın, gün gelecek bütün Yunanistan toprakları yine Türk ismiyle şereflenecek ve bahtiyar olacak" dedi.

Partisinin Kırklareli İl Başkanlığı açılış törenine katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan hükümetinin İskeçe Türk Birliğinin ismindeki "Türk" yazısını astırmadığını belirtti.

Batı Trakya'da 38 yıldır bunun mücadelesini verdiğini ifade eden Destici, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen "Buna müsaade et, bunları tanı, Türk kimliğini tanı" kararını görmezden geldiğini söyledi.

Türkiye'de aynı durumun yaşanması halinde diğer siyasi parti temsilcilerinin, milletvekillerinin karşı çıkacağını savunan Destici, şöyle devam etti:

"HDP için PKK için de hapisteki terörist için bile bizdeki bazı siyasi parti genel başkanları 'çıksın' diyor. Ama Yunanistan'da herhangi bir parti ya da milletvekilinden bununla ilgili 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararını uygulayın, Türk kelimesinin yazılmasına müsaade edin, bu demokrasinin gereğidir, insan haklarının gereğidir, Lozan'ın gereğidir' dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Demezler çünkü hepsi aynı düşünüyor. Ama bizde olsa devleti, hükümeti yıpratırlar."

Uluslararası, devletler arası ilişkilerde mütekabiliyetin esas olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Onun için Yunanistan Batı Trakya'da 'Türk azınlığı yok, Türk kelimesi yazamazsınız' dedi mi, bunu da yargıtay onadı mı? O yüzden bizim devletin, hükümetin yapması gereken şu; İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de 'Rum azınlık yoktur, Ortadoks Hristiyan azınlık vardır.' diyecek ve Rum yazan, Rumca yazan bütün tabelaları kaldıracak. Yunanistan'ın anladığı dilden konuşmak gerekir. Yunanistan ne yaparsa yapsın, gün gelecek bütün Yunanistan toprakları yine Türk ismiyle şereflenecek ve bahtiyar olacak. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Destici, açılış töreninin ardından partilerine yeni üye olanlara rozet taktı.

Daha sonra Destici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ile esnaf ziyaretinde bulundu.