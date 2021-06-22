Mustafa Destici'den flaş HDP açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle HDP'nin kapatılması iddianamesini kabul etmesi sadece bizi değil, milletimizi de ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce Türkiye'de büyük istikrarsızlıklar yaşandığını, ülkenin darbelerle karşılaştığını, hükümetlerin ömrünün çok kısa olduğunu ve bunların bedellerini de Türkiye'nin ödediğini anlattı.

Yeni sistemle temsilde adaletin ve yönetimde istikrarın sağlandığını ifade eden Destici, Meclis'in en yüksek temsil oranına sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını hatırlatan Destici, "Bizim beklentimiz, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak, hukuk temelli, Türk milletinin kültürüne, inancına uygun ve beklentilerini karşılayacak sivil, demokratik bir anayasanın yapılmasıdır." diye konuştu.

Bu çağrıyı desteklediklerini dile getiren Destici, yeni yapılacak anayasada seçim barajının kaldırılmasını istediklerini, dar veya daraltılmış bölge seçim sistemini de Türkiye için uygun görmediklerini belirtti.

HDP'ye kapatılması istemiyle açılan dava

HDP'nın kapatılması istemli iddianamenin, Anayasa Mahkemesince kabul edildiğini anımsatan Destici, "Kapatma davasının hiçbir şekilde siyasi bir yönü yoktur. Kapatma davası, hukuka dair zaruri ve geç kalmış bir işlemdir. Bu, hem uluslararası hem de iç hukuka uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin hiçbir şekilde siyasi parti vasfı taşımadığını, bu nedenle de siyasi parti olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi işgalden kurtaran, yönettiği Kurtuluş Savaşı'nın ve kazandığı zaferin ardından Cumhuriyetimizi kuran gazi Meclisimiz, içinde bulunan terör örgütü uzantıları nedeniyle ülkeyi ilgilendiren en kritik güvenlik konularını dahi görüşemez, üyelerini bilgilendiremez hale gelmiştir. Bu yönüyle, Meclis'te bulunan terör örgütü uzantıları ülkemiz için bir güvenlik meselesi halini almıştır. HDP, terör örgütünün sözcüsü olması dışında aldığı kurumsal kararlarla, hazırlayıcısı olduğu kalkışma teşebbüsleriyle içinde çok sayıda cinayetin de bulunduğu suçların doğrudan sorumlusudur. HDP, Kürtlerin değil, PKK'nın partisidir. HDP, Türkiye'nin değil, PYD/YPG'nin partisidir. HDP, insanlığın değil, terörün ve teröristin partisidir.

Anayasa Mahkemesinin oy birliğiyle HDP'nin kapatılması davasını kabul etmesi sadece bizi değil, milletimizi de ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah bu süreç hukuk içinde işleyecek ve Türkiye'de terörün ve teröristin partisinin yaşama hakkının olmadığını bütün dünyaya gösterecektir. Bir daha açılmamak üzere PKK'nın siyasi şubesi kapatılacaktır ve kapatılmalıdır. Bunun aksi bir karar hem uluslararası hem iç hukuka hem de milletimizin duygusuna aykırı olacaktır."