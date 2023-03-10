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Siyaset Mustafa Destici'den Fenerbahçe'ye tezahürat tepkisi!
Siyaset

Mustafa Destici'den Fenerbahçe'ye tezahürat tepkisi!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fenerbahçe taraftarının Sevilla'daki "Hükümet istifa" tezahüratları hakkında değerlendirmede bulunarak, "Başka bir ülkede kendi hükümetine, devletine yönelik slogan atıyorsan bunu normal karşılamam" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:15:00 -
Mustafa Destici'den Fenerbahçe'ye tezahürat tepkisi!

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, futbola siyasetin karışmasını değerlendirdi.

Statlarda atılan sloganlara değinen Destici, "Gezi'de yaşananlar, statlarda yaşananlar var. Her takım seyircisi takımını destekler, gerektiğinde protesto da yapar ama dozajı olur" dedi.

'Normal karşılamam'

Fenerbahçe taraftarının Sevilla'daki "Hükümet istifa" tezahüratları hakkında da konuşan Mustafa Destici, " İspanya'da bu yapılıyorsa Türk hükümetine yönelik, başka bir şey ararım. Bir başka ülkenin stadında da bu yapılıyorsa kendi ülkenin devletini, hükümetini, yöneticilerini itham eden sloganlar atıp takımını desteklemeyi bırakıp sloganlar atıyorsan eğer, bunu normal karşılamam" ifadelerini kullandı.
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