Mustafa Destici'den Fenerbahçe'ye tezahürat tepkisi!

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, futbola siyasetin karışmasını değerlendirdi.

Statlarda atılan sloganlara değinen Destici, "Gezi'de yaşananlar, statlarda yaşananlar var. Her takım seyircisi takımını destekler, gerektiğinde protesto da yapar ama dozajı olur" dedi.

'Normal karşılamam'

Fenerbahçe taraftarının Sevilla'daki "Hükümet istifa" tezahüratları hakkında da konuşan Mustafa Destici, " İspanya'da bu yapılıyorsa Türk hükümetine yönelik, başka bir şey ararım. Bir başka ülkenin stadında da bu yapılıyorsa kendi ülkenin devletini, hükümetini, yöneticilerini itham eden sloganlar atıp takımını desteklemeyi bırakıp sloganlar atıyorsan eğer, bunu normal karşılamam" ifadelerini kullandı.

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