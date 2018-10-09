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Mustafa Destici'den dikkat çeken Cemal Kaşıkçı yorumu

BBP Genel Başkanı Destici, Suudi Arabistan’ın ABD Devlet Başkanı Donald Trump’dan aldığı güç ve cesaretle saldırgan bir tutum sergilediğini söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 19:54
Mustafa Destici'den dikkat çeken Cemal Kaşıkçı yorumu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suudi Arabistan’ın çok açık bir şekilde hadiseyi dünya ile paylaşması gerekir. Bu sadece kendi iç meselesi değildir. Her yönüyle uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Bizim temennimiz en kısa sürede bu işin aydınlatılmasıdır" dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, BBP Genel Başkanı Destici'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Büyükelçi Marc Innes-Brown ve Destici gündemi değerlendirdi. Suudi Arabistan’ın son dönemlerde ABD Devlet Başkanı Donald Trump’dan aldığı güçle ve cesaretle saldırgan bir tutum sergilediğini vurgulayan Destici, "Suudi Arabistan’a bütün dünya ülkelerinin ortak bir karar ve tavır alması gerekir. Bu olay başka ülkeleri de cesaretlendirmesin. Sadece Türkiye değil başta AB olmak üzere bütün dünyanın ortak bir tepkisini bekliyoruz" diye konuştu.

‘BU HADİYESİ DÜNYA İLE PAYLAŞMASI GEREKİR’
Bir gazetecinin "Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin neler düşünüyorsunuz" şeklindeki sorusuna Destici, "İnşallah böyle bir hadise yaşanmamıştır. Bir gazeteci, bir konsolosluğa girip, orada öldürülmüşse, hayatını kaybetmişse bu gerçekten vahşi bir olaydır. Her türlü hukukun dışında olan bir olaydır. İnsan hayatı kutsaldır. En güvenilir bir yer olan Konsoloslukta böyle bir hadise gerçekleşirse bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Suudi Arabistan’ın çok açık bir şekilde hadiseyi dünya ile paylaşması gerekir. Bu sadece kendi iç meselesi değildir. Her yönüyle uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Bizim temennimiz en kısa sürede bu işin aydınlatılmasıdır" diye cevap verdi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada söylediği,’Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki soruya ise "Birleşmiş Milletler'in özellikle güvenlik konseyinin, modernize edilmesine ihtiyaç var. Japonya ve Almanya gibi güçlü ülkeler dışarıdadır" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:54
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