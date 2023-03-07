Mustafa Destici'den çok sert HDP değerlendirmesi! 'Vebali ağır olur'

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Destici, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra, HDP'nin CHP'ye yönelik görüşme teklifinde bulunmasını değerlendirdi.

"Yerel seçimlerde de resmi olmazsa bile fiili olarak çok açık bir şekilde HDP, CHP ve Millet İttifakı’nı oluşturan partiler iş birliği yaptılar. O masaya baktığımız zaman CHP’nin HDP ile görüşme gibi bir problemi yok. Diğer partilerin de böyle bir problemi yok, geriye iki parti kalıyor. Bunların da sessiz kalmaları destek anlamına geliyor." diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

Başta ülkücüler ve ulusalcılar olmak üzere buna göre tavır almaları gerekiyor. Terörle mücadele bir devlet meselesidir. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. PKK’nın uzantısı HDP’nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar.

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