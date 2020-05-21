  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?
için kalan
Siyaset

Mustafa Destici'den "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:47:00 -
Mustafa Destici'den "Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılı" mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın, 16. yüzyılda başlayan ve 300 yılı aşkın zaman süren Kuzey Kafkasya'ya hakim olma çabasının 1864'te farklı bir evreye girdiğini belirtti. Bu tarihe kadar, Ruslar tarafından bir devlet politikası haline gelen bölgenin etnik yapısını değiştirme ve bölgede yaşayanları göç ettirme çabalarının, parça parça ve istikrarlı olarak devam ettiğini aktaran Destici, 1864'te Rus ordusunun, ateşkes ilan etmiş olmasına rağmen bölgeye girdiğini kaydetti.

Destici, ateşkesin yürürlükte olmasının, Rus ordusunun herhangi bir dirençle karşılaşmadan hareket etmesini sağladığını, ardından tarihin en büyük soykırımlarından birinin başladığını ifade etti.

Rus kaynaklarındaki resmi rakamlara göre 400, bağımsız kaynaklara göre 600 bin kişinin katledildiğini hatırlatan Destici, bölgede araştırma yapan tarihçilerin, soykırım tanıklarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda, tarihin hiçbir döneminde böyle bir vahşetin yaşanmadığının dile getirildiğini aktardı.

21 Mayıs 1864'te yoğun olarak başlayan katliamlar ve sürgünde, tüm bölge nüfusunun dörtte üçünden fazlasına tekabül eden 1,5 milyon kişinin göçe zorlanarak ve katledilerek yok edildiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Tarihi kaynaklarda, göç esnasında, göçe zorlananların neredeyse yarısının hayatını kaybettiği yer alır. Tarihe 'Büyük Çerkes Sürgünü' olarak geçen hadisede, 'Kuzey Kafkasya Türkleri' olarak adlandırdığımız kardeşlerimizin yarısından fazlası, tabii vatanları Osmanlı Devleti topraklarına sığındılar. Ciddi sayıda insan da dünyanın dört bir yanına dağıldı. Yaygın şekilde 'Çerkes' olarak adlandırılan Kuzey Kafkasya halkları, daima büyük Türk milletinin asli unsurlarından biriydi, öyle olmaya devam edecek. Her yıl 21 Mayıs'ta, 'Büyük Çerkes Sürgünü' olarak bildiğimiz soykırımında kaybettiğimiz kardeşlerimizi anıyor, acılarını yüreğimizde taşıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

Anma bilmem ne laflari surada uygurlar gözün önünde dururken onlar icin harekete gectin mi. Cin paralar krediler ile sus pus olmasina sagliyor dimi.
  • Yanıtla
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı