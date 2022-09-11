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Siyaset Mustafa Destici çılgına döndü! Bu kez çok fena bombaladı
Siyaset

Mustafa Destici çılgına döndü! Bu kez çok fena bombaladı

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Osmanlı ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 09:13:00 -
Mustafa Destici çılgına döndü! Bu kez çok fena bombaladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlikte "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" şeklinde ifadeler kullanarak Osmanlı'ya hakaret etmişti.

Soyer'in bu açıklamalarına birçok kesimden tepki yağmıştı. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Osmanlı ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi.

Destici, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Destici, "12 Eylül Darbecilerinin işkenceci savcısı, bir zalimin “gaflet, delalet, hatta hıyanet içinde” olan oğluna sormak isterim: İzmir’in kurtuluş gününü istismar ederek, geçcek demesi için milletin, belediyenin hazinesinden, yetim malından şarkıcı ve ekibine kaç milyon verdiniz?" dedi.

KAYNAK: HABER7

 

 

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