Mustafa Denizli'den Sinan Gümüş ve Gökhan Töre açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transfer iddiaları hakkında AsistAnaliz.com'a konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" dedi.

Denizli, sözlerine şöyle devam etti.

"Bu hafta transferlerimizi kapatıyoruz. Bitti gibi bir şey. Sadece olabilirse bizim 18 yaş grubuna yurt dışından transfer yapmak istiyoruz. Kadromuza katmaya yakınız. Kasımpaşa ile ilgili transfer haberleri tamamen konuşmalardan ve varsayımlardan ibarettir. Bahsettiğim iki değerli oyuncu Gökhan ve Sinan şu an talebimin olmadığı isimler. Zaten o bölgelerde fazlalığım var. Kontenjanımız dolu."