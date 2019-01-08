Mustafa Denizli'den Sinan Gümüş ve Gökhan Töre açıklaması
Süper Lig'de fırtına gibi esen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre ile ilgili, "İki futbolcunun da transferiyle ilgili talebim olmadı. Zaten o bölgede fazlalığım var" açıklamasında bulundu.08 Ocak 2019 Salı 16:24
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Sinan Gümüş ve Gökhan Töre'nin transfer iddiaları hakkında AsistAnaliz.com'a konuştu.
Deneyimli teknik adam, "Ne Sinan Gümüş ne de Gökhan Töre ile ilgili bir transfer talebim olmadı" dedi.
Denizli, sözlerine şöyle devam etti.
"Bu hafta transferlerimizi kapatıyoruz. Bitti gibi bir şey. Sadece olabilirse bizim 18 yaş grubuna yurt dışından transfer yapmak istiyoruz. Kadromuza katmaya yakınız. Kasımpaşa ile ilgili transfer haberleri tamamen konuşmalardan ve varsayımlardan ibarettir. Bahsettiğim iki değerli oyuncu Gökhan ve Sinan şu an talebimin olmadığı isimler. Zaten o bölgelerde fazlalığım var. Kontenjanımız dolu."
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