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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"Transferlerle ilgili gecikmeler oldu. Üzerimizdeki baskıyı biliyorsunuz. Hanım, transfer yapmadığım için benimle konuşmuyor"- "4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık. İnşallah yine bir terslik olmaz. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz"

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, devre arası transferinde gecikme olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz, transfer konusunda açıklamada bulundu.

Transfer konusunda üzerlerinde baskı olduğunu aktaran Cengiz, "Transferlerle ilgili gecikmeler oldu. Üzerimizdeki baskıyı biliyorsunuz. Hanım, transfer yapmadığım için benimle konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlere kadar çalıştıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Saat 04.30'da eve gittik. Saat 10.00'da çeşitli kanallara dağıldık. Hala neden böyle olduğunu biz de anlamıyoruz. 'Bariyerler' derken engelleri kastediyorum. Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Burada onları ifade edemem çünkü rakip kulübe veya şartlarına saygısızlık etmiş olurum. Ben, rastgele konuşan bir camianın temsilcisi değilim. Bizim camia, edeplidir. Edebini bilir, rakip takımlara transfer yaparken laf atmaz. Edepli insanlarız. Herkes edebine göre davranır."

Cengiz, devre arasında transfer alternatiflerinin çok olmadığını belirterek, "4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler aldık. İnşallah yine bir terslik olmaz. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz. İnşallah camiamıza ve taraftarlarımıza, olası en iyiyi, en uygun şartlarla getireceğiz. Hiç kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle, fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
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