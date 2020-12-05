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Spor Mustafa Cengiz'den gündem olacak Erdoğan yorumu
Spor

Mustafa Cengiz'den gündem olacak Erdoğan yorumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi süreci boyunca kendisini sık sık arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Cumhurbaşkanı'nı niye seviyorum? Devamlı aradı. Doktorları da aradığını öğrendim. İnsani bir tarafı var." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:23:00 -
Mustafa Cengiz'den gündem olacak Erdoğan yorumu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, kendisini sık sık arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini söyledi.

"Tıp dünyası çok ilerledi. Türk tıp dünyası da müthiş. Amerika ile yarışır durumda." diyen Cengiz, "Hiç doktora gitmedim. Hiç ya, tövbe ya. Doktorlara dedim ki 'Benim midede bir şey yok. Taşı ver öğüteyim. Meksika biberi ver yiyeyim.' 'Hiç fark etmez, midende kanama var, kanser' dedi. Endoskopi, kolonoskopi. İşim gücüm bayılmak. Hızlı davranmak zorunda kaldılar. 1 ay içinde ameliyata girdik. Niye üst üste ameliyat yaptılar? Çünkü akciğerdeki kansermiş bunu yaptıran" dedi. Sözcü'ye konuşan Cengiz, "O kanser tedavisine başlamak için bunu yaptılar. Beyin belki bağımsız olabilir 1-2 senelik. Hanım 'Galatasaray' dedi! Üzüntü anlamında yani. 1 ay içinde hem bağırsak hem mide hem beyin ameliyatı oldum." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı'nın insani bir tarafı var"

Galatasaray Başkanı, "Cumhurbaşkanı'nı niye seviyorum? Devamlı aradı. Doktorları da aradığını öğrendim. İnsani bir tarafı var. Birçok siyasi de aradı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Koçları damadı

Dikkat et Mustafa bey,patronunuz İNAN efendi seninde biletini kesmesin.
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