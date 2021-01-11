Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert tepki: Haddini bileceksin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'a verilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile ilgili kararı öğrendik. Bu karar Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Bunlara uyulması gerekir, bunlara uyulmazsa da ceza görülmesi gerekir. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum Fenerbahçe olarak gözümüz üzerinizde." ifadelerini kullandı.

Bu sözlere sert tepki gösteren, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Ali Koç, 'Gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey tahkim' diyor. Galatasaray oyuncuyu ayartan kulüp değildir. Rizespor gidiyor, tek taraflı olarak nasıl yapıyorsa sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. Oysa FIFA kurallarında futbolcu köle değildir, rızası alınmalıdır diyor. Bunun üzerine futbolcu bitime 6 hafta kala federasyona gidiyor. 'Bunlar bunu yapıyorsa ben de bunu yapıyorum' diyor. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Yerli ya da yabancı tüm futbolcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir realite, bu bir gerçek. Galatasaray'ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın, kabul edin'' dedi.

''Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin!''

Cengiz, ''UÇK böyle bir ceza veremez. Biz öyle biliyoruz. Veriyorsa da Tahkim'e düzeltilmesi için gideriz. Fenerbahçe'ye her zaman saygı duyarım ama benim buradaki söylemlerim tamamıyla Ali Koç'a yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın! Bu konuda ne yetkin var ne de yetkin var'' diyerek Ali Koç'a tepki gösterdi.

Ali Koç ne demişti?

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan (UÇK) verilen ceza için de Koç, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile ilgili kararı öğrendik. Bu karar Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken belli kurallar vardır. Bunlara uyulması gerekir, bunlara uyulmazsa da ceza görülmesi gerekir. Yıllarca belirli takımların hatta bir takımın bu kurallara önem vermeden transferi olmuş. Kısaca transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum Fenerbahçe olarak gözümüz üzerinizde. Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta bunu ele mi alacaksınız? Oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak bilmiyorum. Son dönemde aldığını kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Futbolda bu bir suçtur ve üzerine gitmesi gerekmektedir" dedi.