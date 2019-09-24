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Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de listede! PFDK'dan 'disiplin yağmuru'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe Kulübü futbolcusu Andre Biyogo Poko, Altay Kulübü antrenörü Özden Töraydın ve aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

24 Eylül 2019 Salı 15:33
Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de listede! PFDK'dan 'disiplin yağmuru'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) ilişkin sevk kararlarını açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe çirkin tezahürat ve saha olaylarından sevk edildi

Alınan sevk kararları şu şekilde:

"- Göztepe Kulübü'nün 20.09.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Göztepe Kulübü futbolcusu Andre Biyogo Poko'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 21.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Fenerbahçe Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- DG Sivasspor Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DG Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Trabzonspor Kulübü'nün 23.09.2019 tarihinde oynanan DG Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Cengiz'in açıklamaları başını yaktı

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 20.09.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- CG Ümraniyespor Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan CG Ümraniyespor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Altay Kulübü antrenörü Özden Töraydın'ın 21.09.2019 tarihinde oynanan Altay - Keçiörengücü TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Osmanlıspor FK'nın 21.09.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor FK - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Adana Demirspor Kulübü'nün 21.09.2019 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Akhisarspor Kulübü'nün 22.09.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Hatayspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:33
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  6. Ankara
  7. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
  8. sportmenliğe aykırı açıklamalar
  9. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği
  10. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
  11. Göztepe Kulübü
  12. Göztepe Kulübü futbolcusu Andre Biyogo Poko
  13. Süper Lig Cemil Usta Sezonu
  14. Fenerbahçe Kulübü
  15. DG Sivasspor Kulübü
  16. CG Ümraniyespor Kulübü
  17. Altay Kulübü antrenörü Özden Töraydın
  18. Osmanlıspor FK
  19. Adana Demirspor Kulübü
  20. Akhisarspor Kulübü

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