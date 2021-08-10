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Spor Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl?
Spor

Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl?

Mustafa Cengiz neden hastaneye kaldırıldı? Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı. Peki, Mustafa Cengiz nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 14:04:00 -
Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz, bugün Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi konusunda bir basın açıklaması yapacaktı. Ancak Cengiz, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Peki, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl?

2020 yılında ciddi bir beyin ameliyatı geçiren bir süre sonra da mide kanaması geçirdiği için hastanede tedavi gören Mustafa Cengiz, bir kez daha sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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