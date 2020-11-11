Mustafa Cengiz başkan adayı olacak mı? | Galatasaray olağanüstü seçimli genel kurulu kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulu oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı. Peki, Mustafa Cengiz aday olacak mı?

Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı?

Mustafa Cengiz, “3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar” dedi.