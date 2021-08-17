Mustafa Ceceli'nden meşhur ettiği Irmak Arıcı ile ilgili açıklama: Savunulacak bir tarafı yok

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Irmak Arıcı ile düet yapmış Arıcı da bu düet sayesinde ünlenmişti. Geçtiğimiz günlerde yolda tartıştığı şoförün yüzüne tüküren bir başka gün de konser vereceği sahneye kafayı bulmuş bir şekilde çıkıp ayakta boş boş duran Irmak Arıcı, sosyal medya büyük tepki çekmişti.

Skandal olaylar sonrası ilk kez konuşan Mustafa Ceceli, "Yaptığı şeyi savunmuyorum. Savunulacak bir tarafı da yok. Bunu aşması için müziği kullanması gerekiyor. Ve zamanla bunu aşacağını düşünüyorum." dedi.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu.

Bu olayla gündemden düşmeyen Arıcı, sonraki günlerde konser vermek için çıktığı sahnede kafayı bularak dakikalarca hareketsiz halde durdu.