Mustafa Canlı kimdir nerelidir?

Mustafa Canlı İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayı olmasından sonra Mustafa Canı’nin kim olduğu araştırılıyor. 2009 yılında yapılan seçimlerinde üçüncü kez tekrar Milliyetçi Hareket Partisinden Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Mustafa Canlı kimdir? Mustafa Canlı nereli ve kaç yaşında? İşte İP Gümüşhane belediye başkan adayı Mustafa Canlı biyografisi

Mustafa Canlı kimdir?

Gümüşhane merkez Yukarı Alıçlı Köyünde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane de tamamladı.1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı. 1983 yılında Elektrik Mühendisi unvanı ile mezun oldu.

1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğünde Elektrik Mühendisi olarak kamu görevine başladı.1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar başarı ile sürdürdü.1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı. Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi.

Çorum Spor Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığını yaptı. Tedaş Çorum gücü Spor Kulübünü kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Yöneticilik görevini sürdürdüğü yıllarda işletmecilik lisans eğitimi aldı. 18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. 1999-2004 yılları arası Gümüşhane spor klüp Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan seçimlerinde üçüncü kez tekrar Milliyetçi Hareket Partisinden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası, İngilizce bilmektedir.

2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHP adayı Cem Köksal % 3.6

Kelkit belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 26

CHP % 20

Köse belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Kürtün belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MH % 46

Şiran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Torul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 47

24 Haziran Gümüşhane genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 77.07

Muharrem İnce: Yüzde 12.82

Meral Akşener: Yüzde 8.02

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.61

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.33

Doğu Perinçek: Yüzde 0.14

Gümüşhane 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 77.96

Millet İttifakı: Yüzde 20.7

AK Parti: Yüzde 57.02

MHP: Yüzde 20.94

İYİ Parti: Yüzde 11.56

CHP: Yüzde 7.13

SP: Yüzde 2.01

HDP: Yüzde 0.83

24 Haziran seçimleri AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş