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Gündem

Mustafa Armağan'dan olay gönderme

Tarihçi Mustafa Armağan, tek icraati heykel dikmek olan CHP'yi fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:57:00 -
Mustafa Armağan'dan olay gönderme

Baykar'ın insansız hava aracı geliştirmedeki tecrübe ve teknolojisiyle geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 20.23'te Baykar'a ait "Baykar Tecnologies" adlı YouTube kanalında ilk kez izleyiciler ile buluştu.

Bunun üzerine AKINCI ile ilgili paylaşımda bulunan Tarihçi Mustafa Armağan, tek icraati heykel dikmek olan CHP'yi fena ti'ye aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan, "CHPliler #AKINCI 'yı kıskanmış diyorlar. 'Onlara UÇAN HEYKEL nasıl yapılır, göstereceğiz' diyorlarmış" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

Deli İbo

Esasen CHP'liler 2 kadeh pırlattıklarında AKINCI'dan daha iyi uçuyorlar, en iyi bildikleri uçma şekli bu.
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M. Kemalin askerleri

Mustafa Armağanın nesebi izaha muhtaçtır...
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