Mustafa Armağan tarih meraklılarını buluşturuyor
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Akit TV’de yayınlanan Kayıtdışı Tarih programı ile geçmişi gün yüzüne çıkaran Tarihçi ve yazar Mustafa Armağan, tarih meraklılarını Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenecek 8 haftalık Tarih Atölyesi’nde buluşturmaya hazırlanıyor.
Tarihçi ve yazar Mustafa Armağan, tarihe ilgi duyanlara yönelik önemli bir etkinliğe imza atıyor, Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenecek 8 haftalık Tarih Atölyesi’nde 13 Kasım Cuma günü Yeni Dünya Vakfı’nda başlıyor.
8 HAFTA SÜRECEK
Tarih bilgisini derinleştirmek, geçmişin olaylarını farklı yönleriyle değerlendirmek ve tarih üzerine düşünme becerisini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanan atölye, 8 hafta boyunca devam edecek.
Program kapsamında katılımcılar dört kitap okuyacak; tarihe soru sormanın yöntemlerinden başlayarak geçmişten günümüze uzanan olayları farklı perspektiflerden değerlendirmeyi öğrenecek. Tarihin yalnızca bilinen yönleriyle değil, çoğu zaman gözden kaçan ve yeterince üzerinde durulmayan boyutlarıyla da ele alınacağı atölyede, tarih okuryazarlığı ve yazma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
TARİHE FARKLI BİR PENCEREDEN BAKMA FIRSATI
Yüz yüze gerçekleştirilecek atölyede katılımcılara tarih şuuru kazandırılması, tarihsel olayları sorgulama ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 13 Kasım’da saat 17.00’Da başlayacak program Cağaloğlu’ndaki Yeni Dünya Vakfı – Hasan Paşa Medresesi’nde gerçekleşecek. Programa katılmak isteyenler duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak başvuru işlemlerini yapabilecek.