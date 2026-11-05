  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kent uzlaşısında çatlak büyüyor! İstanbul'da sandalyeler el değiştiriyor Kim kimi destekleyecek? 5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Kasım 2017: Ali Küçük'ün vefatı (İlahiyatçı, Vaiz, Müfessir) Trump ve Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktılar Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor Şişirilmiş not devri kapandı! ‘Ortak yazılı’ sınav dönemi Almanya'dan Türkiye'ye vize müjdesi! Beyaz Saray’dan seçim yenilgisi sonrası mesaj: Trump mücadeleyi bırakmayacak Mekke Anlaşması’nın ilk maddesi kabul edildi! CHP anlaşmaya destek verdi Yemen ordusu ilerliyor! Husilere ağır darbe
Tarih Mustafa Armağan tarih meraklılarını buluşturuyor
Tarih

Mustafa Armağan tarih meraklılarını buluşturuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mustafa Armağan tarih meraklılarını buluşturuyor

Akit TV’de yayınlanan Kayıtdışı Tarih programı ile geçmişi gün yüzüne çıkaran Tarihçi ve yazar Mustafa Armağan, tarih meraklılarını Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenecek 8 haftalık Tarih Atölyesi’nde buluşturmaya hazırlanıyor.

Tarihçi ve yazar Mustafa Armağan, tarihe ilgi duyanlara yönelik önemli bir etkinliğe imza atıyor, Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenecek 8 haftalık Tarih Atölyesi’nde 13 Kasım Cuma günü Yeni Dünya Vakfı’nda başlıyor.

8 HAFTA SÜRECEK

Tarih bilgisini derinleştirmek, geçmişin olaylarını farklı yönleriyle değerlendirmek ve tarih üzerine düşünme becerisini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanan atölye, 8 hafta boyunca devam edecek.

Program kapsamında katılımcılar dört kitap okuyacak; tarihe soru sormanın yöntemlerinden başlayarak geçmişten günümüze uzanan olayları farklı perspektiflerden değerlendirmeyi öğrenecek. Tarihin yalnızca bilinen yönleriyle değil, çoğu zaman gözden kaçan ve yeterince üzerinde durulmayan boyutlarıyla da ele alınacağı atölyede, tarih okuryazarlığı ve yazma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TARİHE FARKLI BİR PENCEREDEN BAKMA FIRSATI

Yüz yüze gerçekleştirilecek atölyede katılımcılara tarih şuuru kazandırılması, tarihsel olayları sorgulama ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 13 Kasım’da saat 17.00’Da başlayacak program Cağaloğlu’ndaki Yeni Dünya Vakfı – Hasan Paşa Medresesi’nde gerçekleşecek. Programa katılmak isteyenler duyuru görselinde yer alan QR kodu okutarak başvuru işlemlerini yapabilecek.

ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu
ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu

Gündem

ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23