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Gündem Mustafa Armağan 'davamız artık bu olacak' dedi: Bir daha bir Mustafa Karahasanoğlu gibi insanı nasıl yetiştirebiliriz?
Gündem

Mustafa Armağan 'davamız artık bu olacak' dedi: Bir daha bir Mustafa Karahasanoğlu gibi insanı nasıl yetiştirebiliriz?

Akit TV canlı yayınında merhum Mustafa Karahasanoğlu'nu anlatan Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, "Bundan sonra davamız; bir daha bir Mustafa Karahasanoğlu, bir Yavuz Bahadıroğlu, bir Mehmet Şevket Eygi, bir Şule Yüksel Şenler gibi insanları, gençler arasından nasıl yetiştirebiliriz olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 23:56:00 - 2022-08-16 02:05:46

 Yeniakit.com.tr 

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Akit TV canlı yayınında merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı.

Merhum Karahasanoğlu ağabeyin bir mücahid gibi yaşadığını belirten Armağan, "Hafız-ı Şirazi'nin bir şiiri var. 'İnsan ömrü öyle bir bestedir ki ancak kendisinden sonra çalınırsa o insan hakikaten yaşamış sayılır' diyor. Öyle bir hayat yaşa ki, hayatında öyle bir beste yap ki senden sonrakiler onu çalmaya onu dinlemeye değer bulsunlar." diyerek şu mesajı verdi:

Seni hayattayken alkışlayanlar değil sen öldükten sonra değerini bilenlerin varlığı önemli.

Mustafa Armağan, sözlerine şöyle devam etti:

İnsanların içine bu mücadele ruhunu ekebilmek ne yapmalıyız? Bir daha bir Mustafa Karahasanoğlu, bir Yavuz Bahadıroğlu, bir Mehmet Şevket Eygi, bir Şule Yüksel Şenler gibi insanları, gençler arasından nasıl yetiştirebiliriz? Aslında asıl davamız bundan sonra bu.

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Yorumlar

SahinEfe

Mustafa Karahasanoğlu Abimize Allah rahmet eylesin nur icinde yatsın...

celil yağmuroğlu

YENİ BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTERSEK ÖNCE((( YENİ BİR NESİL ANNE VA BABALAR YETİŞTİRMEK GEREK )) ÇÜNKÜ HAÇLILAR BU MİLLETİN GENİNİ 250 SENE BİR SÜREÇ İÇERİSİNDEKISMEN DEĞİŞTİRDİLER**** NE YAPMAK GEREK (( GENÇLIK KAMPLARI KURMAK GEREK YANİ SOSYAL TESİSLER ,,YANİ ÇOCUKLARI 4 YAŞINDAN EVLERİNDEN SAAT 10 DA ALINARAK SAAT 5 AKŞAMA KADAR BU SOSYAL TESİSTE ÖNCE ARAPÇAYI ÇOK İYİ ÖĞRETİLİR (( HOCALAR ARAP OLACAK)) ALTI AY SONRA ARAPÇA VE KURAN KURSLARI VERİLECEK ))) BU ÇOCUKLARA BU YAŞTEKİ ÇOCUKLARA SOSYAL EĞİTİM TARİHİ MASALLAR OYUNLAR SPOR OYUNALR,,KÜÇÜK BİR HAYVANAT BAHÇESİ ,,KÖPEK TAVŞANLAR TAVUKLAR KUŞLAR VE VE VE ,, AKŞAM OLUR ANNEYLE ÇÜÇÜK BİR SÖHBET SONRA YATAĞA,,,, SONRA İLK,,ORTA,,LİSE MÜNREDATI MİLLİ VE YERLİ DİN VE TARİH DESLERİ AĞIRLIKLI,, İŞTE YENİ BİR NESİ,,,YARIN SİZLERİ ALKIŞLIYACAKLAR,,,
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