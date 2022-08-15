Mustafa Armağan 'davamız artık bu olacak' dedi: Bir daha bir Mustafa Karahasanoğlu gibi insanı nasıl yetiştirebiliriz?

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Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, Akit TV canlı yayınında merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı.

Merhum Karahasanoğlu ağabeyin bir mücahid gibi yaşadığını belirten Armağan, "Hafız-ı Şirazi'nin bir şiiri var. 'İnsan ömrü öyle bir bestedir ki ancak kendisinden sonra çalınırsa o insan hakikaten yaşamış sayılır' diyor. Öyle bir hayat yaşa ki, hayatında öyle bir beste yap ki senden sonrakiler onu çalmaya onu dinlemeye değer bulsunlar." diyerek şu mesajı verdi:

Seni hayattayken alkışlayanlar değil sen öldükten sonra değerini bilenlerin varlığı önemli.

Mustafa Armağan, sözlerine şöyle devam etti:

İnsanların içine bu mücadele ruhunu ekebilmek ne yapmalıyız? Bir daha bir Mustafa Karahasanoğlu, bir Yavuz Bahadıroğlu, bir Mehmet Şevket Eygi, bir Şule Yüksel Şenler gibi insanları, gençler arasından nasıl yetiştirebiliriz? Aslında asıl davamız bundan sonra bu.