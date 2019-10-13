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Mustafa Akıncı'nın skandal Barış Pınarı açıklamasına Ömer Çelik'ten yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal "su değil kan akıyor" açıklamasına sert tepki gösterdi.

13 Ekim 2019 Pazar 10:55
Mustafa Akıncı'nın skandal Barış Pınarı açıklamasına Ömer Çelik'ten yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde açıklama yapmış,açıklamasında harekata destek belirtmediği gibi Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu iddia etmişti.

Bu açıklamalar basiretsizlik ve saygısızlık

Çelik Akıncı'nın açıklamalarını basiretsizlik ve saygısızlık olarak nitelendirirken şunları kaydetti: "Türkiye’yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.

Sn Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’mızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sn Akıncı.

Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sn Akıncı terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.

Sn Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım.

Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına saygısızlık ettiniz

Sn Akıncı size Kıbrıs Barış Harekatı’nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.

Kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız

Kıbrıs Barış Harekatı bir cinayet şebekesine karşı yapılmış ve barışı tesis etmiş bir harekattır. Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir. Bu mücadelelerde kim yanımızda durdu, kim karşımızda durdu, unutmadık, unutmayacağız.

Sn Akıncı keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:55
  1. Ömer Çelik
  2. KKTC

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    1974 ile bugünün farkını bilemeyen biri nasıl olur da KKTC de üst yönetime getirilebilir? Kıbrıst karşımızda DEVLET VARDI! Kıbrıs Rumları ve Yunanbistan...burada devlet YOK EYYYYY AKINCI! Burada kiralık kaatil güruhu var, Sende mücahid ruhu ve bilinci yokmuş, seni görünce senin KOmUTANLARIN DENKTAŞI, KÜÇÜKü rahmetle minnetle anıyorum, onların bugünkü makamına layık biri değilmişsin!
  • fahrifahri2 sa önce
    hala sayın diyorsunuz ne sayını ... rumun dölü
  • Şeydi ÇakanŞeydi Çakan2 sa önce
    Mustafa Akıncı gavur gibi konuşuyor. Kan akıtan Rumlardı. Bir orada kendimizi savunduk. Bu haddini bilmez herif Rum mu? Türk askeri orda olmasa, Rum iki günde Kıbrıs'ı yutar. Bu haddini bilmezi kim susturacak?
  • EKOLL EKOLL 2 sa önce
    Bu densizin kulağını iyi çekin. Gerekirse kopartın. Oturduğu makamı Türkiye ye borçlu olanbu sümsüğün ne konuştuğunu bilmesi gerekir. Bilmiyorsa bildirin. Alın görevden.
  • KAHRLEMANNKAHRLEMANN2 sa önce
    KIRIS CUMHURBASKANI DENILEN AKINCI KÖPEGI ISRAILE 7 MILYON DOÖAR KARSILIGINDA SATILMISTIR BU KÖPEK ISRAIL VE ERMENILERE CALISIYOR UYAN TÜRKIYEM BIRAK ARTIK BU DOMUZLARI ERMENILER KATLETSINLER HER SEYIMIZI VERDIK KARSILIGINDA BAK NELER OLUYOR AYNI ARAPLARDA SATILMIS KÖPEKLERDIR SENDE ONLARI EZ GEC AMERIKA ISRAIL GIBI DEVEYE DIKAN BUNLARI DÜDÜKLEYEN YARANIRMIS BU SEYTANLAR MÜSLÜMAN DEGILLER CARSAFA SARILIYORLAR YALAH SALAH FAKAT HER PISLIGI YAPIYOR UYUSTURUCU ICKI IBNELIK SAHTEKARLIK PISLIK ARAP DENILEN DOMUZLARINDA NE ARASAN VAR
  • OvalıOvalı2 sa önce
    Akıncı biz seni Türk bilirdik. Ama senin Rum tohumu olduğun ortaya çıktı. Annen sağsa bir sor gerçek babanı sana solesin . Rum olması kesin
  • E doğan E doğan 2 sa önce
    Bu akıncıyı araştırın kesin kanında gavur kanı vardır zaten damadıda rum o makama yakışmayan Türk düşmanı Reis gerekeni yapsın o haine gereken yapılsın keşke rumlar o vatan sever doktorun yerine küvette bunun boğazını kesseymiş keşke
  • BeybarsBeybars2 sa önce
    Nankör akinci elestirdigin o kibris baris harakati olmasaydi sen simdi cunhurbaskani degil rumlarin arasinda gezen sünepe olmustun

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