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Gündem Mustafa Akıncı'nın da onayladığı ihanet haritası yeniden KKTC gündeminde
Gündem

Mustafa Akıncı'nın da onayladığı ihanet haritası yeniden KKTC gündeminde

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" diyen Mustafa Akıncı'nın mağdur edebiyatı yaptığını söyleyerek ihanet haritasını tekrar gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:48:00 -
Mustafa Akıncı'nın da onayladığı ihanet haritası yeniden KKTC gündeminde

Türk düşmanlığıyla bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri, 2014 yılında yayınlanan Rumların gizli Kıbrıs haritasını gündeme getirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mustafa Akıncı'nın kendisini mağdur gibi göstermesine tepki göstererek, "Ben bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Sn. Akıncı’nın müzakereler sırasında verdiği haritayı görmedim. Ülkemiz için asıl mağduriyet burada yaratılmıştır. Konuşulması gereken bir mağduriyet varsa budur" ifadelerini kullandı.

Rumların harita oyunu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hafta sonu yapılan seçimlerde 11 aday yarışmıştı. Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı ilk iki sırada sandıktan çıkarak, ikinci tura kalmıştı. Bu pazar sandıklar tekrar kurulacak ve yüzde 50'yi geçen aday Cumhurbaşkanı olacak.

Kıbrıs sorunu için Annan Planı başarısızlığa uğramış ve o dönem, Cenevre'de tarafların "büyük bir gizlilik içinde" BM yetkililerine verdikleri haritalar çelik kasalara kilitlenmişti. Rumlar, "Hayır" dedikleri Annan Planı'ndaki haritanın bir benzerini, kendi haritaları olarak BM yetkililerine sunmuştu.

Harita incelendiğinde, Rum tarafının Türkleri azınlık durumuna düşürmeyi, Rum toplumu içinde eritmeyi ve KKTC'yi tamamen yok etmeyi hedeflediği görülüyor.

Akıncı Türk topraklarını Rumlara peşkeş çekmek istedi

Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş'ın açılması kararını seçim için atılmış bir adım olarak gördüğünü belirterek, "Demokrasi için yüz karası bir karardır" demişti. Bu sözler büyük tepki çekerken, Akıncı'nın daha önce söylediği bir söz gündeme gelmişti. 2017 yılında verdiği röportajda Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı'ndan Mustafa Akıncı'ya tepki

Mustafa Akıncı'nın bir sivil toplum örgütünün düzenlediği panele katılmadığı için mağduriyet yaratmasını eleştiren KKTC Dışişleri Bakanı aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, "Ben bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Sn. Akıncı'nın müzakereler sırasında verdiği haritayı görmedim. Ülkemiz için asıl mağduriyet burada yaratılmıştır. Konuşulması gereken bir mağduriyet varsa budur" diyerek harita mevzusunu gündeme getirdi.

Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama
Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama

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Mustafa Akıncı'nın Türk düşmanlığı tescillendi

 

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Yorumlar

AKP'nin kabul edilmesi icin tum gucunu harcadigi Annan Planindaki haritaya cok benziyor!

M.Akin'in haritasi ihanet haritasi ise 2004teki YES BE ANNEM Haritasinin adi neydi acaba?
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