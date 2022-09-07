  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mustafa Ağabeyin dostlarının Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor
Aktüel

Mustafa Ağabeyin dostlarının Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor

İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun Hakk’a irtihali dolayısıyla Akit’e taziye ziyaretleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 10:10:00 -
Mustafa Ağabeyin dostlarının Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti MKYK Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, İnsan ve Medeniyet Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
İstanbul Küçükçekmece’deki genel merkezimizdeki görüşme, samimi ve hüzünlü bir ortamda gerçekleşti. Nuri Karahasanoğlu ile Ali Karahasanoğlu, vefalı ziyaretinden dolayı Kışla, Dilberoğlu, Göksu ve Güney’e teşekkürlerini iletti.

Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ağabey, 13 Ağustos gecesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.

Binlerce seveni uğurladı

Aynı gün Fatih Camii’ndeki cenaze namazında binlerce seveninin dualarıyla ebedi aleme uğurlanan Karahasanoğlu’nun naaşı, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmişti. 74 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuşan Mustafa Karahasanoğlu’na bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23