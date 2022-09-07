Mustafa Ağabeyin dostlarının Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti MKYK Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, İnsan ve Medeniyet Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul Küçükçekmece’deki genel merkezimizdeki görüşme, samimi ve hüzünlü bir ortamda gerçekleşti. Nuri Karahasanoğlu ile Ali Karahasanoğlu, vefalı ziyaretinden dolayı Kışla, Dilberoğlu, Göksu ve Güney’e teşekkürlerini iletti.

Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ağabey, 13 Ağustos gecesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.

Binlerce seveni uğurladı

Aynı gün Fatih Camii’ndeki cenaze namazında binlerce seveninin dualarıyla ebedi aleme uğurlanan Karahasanoğlu’nun naaşı, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmişti. 74 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuşan Mustafa Karahasanoğlu’na bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz.