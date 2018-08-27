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Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini döverek öldürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde çocuklarının gözü önünde 7 çocuk annesi eşini döve döve öldüren şahıs, daha sonra kendini asarak intihar etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
Muş'ta vahşet! 7 çocuk annesi eşini döverek öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, bugün Muş'un Malazgirt ilçesi Saltukgazi Mahallesi’nde meydana geldi. 7 çocuklu T. çifti arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası koca, çocuklarının gözü önünde eşini dövmeye başladı. Evde bulunan çocukların müdahale etmesine rağmen eşini döverek öldüren N.T., daha sonra çatıya çıkarak kendini astı.

Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından S.T.’nin cesedi Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları arama çalışmalarında N.T.’nin cansız bedenini evin çatısında asılı olarak buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:31
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