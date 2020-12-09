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Aktüel Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu
Aktüel

Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:06:05 -
Muş'ta teröristlerin kullandığı mağarada lav silahı ve el bombaları bulundu

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağarada lav silahı ve 2 savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu 4-5 Aralık'ta Hasköy ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Yıldırım-9" adı verilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı tespit edilen 26 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki mağarada, lav silahı, 2 savunma tipi el bombası, bir çift ayakkabı, poşet serum ve muhtelif giyim malzemeleri bulundu.

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